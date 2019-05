Découverte - Les plus étonnantes histoires du chemin de fer - 05/05/2019

Sophie reçoit Marc Pasteger, auteur de l’ouvrage “Les plus étonnantes histoires de chemin de fer”. Une fois de plus, Marc Pasteger nous régale de ses belles histoires. Plus aventureuses, dramatiques ou romantiques les unes que les autres, elles nous font voyager dans le temps, traverser les mers et découvrir les autres continents. Quel endroit plus fascinant qu'une gare ? Quel endroit plus propice aux rencontres qu'un train ? Dans cet univers si foisonnant, l'auteur a choisi 35 « faits divers » grâce auxquels il nous tient en haleine. Folles aventures, crimes odieux, histoires d'amour passio