Découverte - 10/03/2019

Sophie reçoit Chloé Overlau, coordinatrice à l’Asbl Singa pour leur projet “CALM”. “Comme A La Maison”, le programme qui a permis l’accueil de plus de 530 personnes réfugiées en France depuis 2015, débarque en Belgique ! Ce programme met en relation des ménages Bruxellois, qui désirent vivre une expérience interculturelle au quotidien, avec une personne réfugiée qui vient d’obtenir ses papiers et qui est en recherche d’un logement. Avec Calm, SINGA et les familles proposent un tremplin en permettant une immersion linguistique, sociale et culturelle pour un nouveau départ.