Nicolas reçoit Daphné Duvivier, Manager de la BBFL, la Belgian Babe Football League et Nassim Ahfid, responsable des arbitres. La BBFL, c'est une league beaucoup plus “chill” que les autres. Une league où on te casse pas la tête pour ton piercing sur le nombril. Une league où tu peux sortir du terrain puis remonter dessus une fois que tu te sens mieux! Une league où on est tous là pour s'amuser... Mais qu'il faut absolument gagner tellement c'est la classe! Bref une league plus belle, plus cool, plus jeune, plus dynamique, plus marrante, plus passionnante et qui sera le meilleur moyen de s'a