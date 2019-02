Sophie reçoit Maxime Rovere pour son ouvrage “Que faire des cons”. Votre vie est encombrée d’une ou plusieurs créatures malfaisantes ? Vous désirez surmonter cette odieuse expérience et savoir comment vous en défaire ? Avec humour, bienveillance et sagesse, ce livre propose une nouvelle éthique pour penser et soigner ce fléau de notre temps, maladie du collectif et poison de nos vies individuelles. Découverte dès 8H20. (R)