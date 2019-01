Découverte - Home Frit' Home : un projet insolite autour de la frite! - 06/01/2019

François reçoit Hugues Henry pour la découverte du projet insolite : Home Frit’ Home. Un projet qui s’articule autour d’un micro-musée de la frite avec des expositions d’artistes et même la possibilité de loger dans un gîte urbain décalé aux couleurs de notre beau pays. Plus qu’un simple passionné de la frite, Hugues Henry est l’auteur de "Carrément frites" et le détenteur d’une Croix d'Argent de l'Ordre National du Cornet d'Or décerné par l'Union Nationale des Frituristes. Depuis près de 20 ans, il rassemble un nombre important d’objets, de documents et de témoignages en lien avec la frite.