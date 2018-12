Découverte - Les plus belles églises d'Europe - 16/12/2018

Sophie reçoit Guillaume De Laubier et Jacques Bosser, auteurs de l’ouvrage “Les plus belles églises d’Europe”. C'est dans un voyage au coeur des plus belles églises d'Europe que nous entraîne cet ouvrage. Notre-Dame de Paris, Saint-Pierre de Rome, mosquée-cathédrale de Cordoue, sanctuaire en bois de Borgund... Autant de lieux spirituels chargés d'histoire et à l'architecture renversante qui ne cessent de fasciner. (R)