Découverte - Paysages citoyens et verts en ville! - 25/11/2018

Sophie reçoit Jacques Mercier et Christophe Mercier, co-auteurs de”Paysages citoyens à Bruxelles”. Savez-vous que Bruxelles possède plus de 300 potagers urbains, que chaque quartier propose un compost collectif, que des friches urbaines deviennent des vergers, des lieux de culture, d'exploration, que les guinguettes se multiplient dans les parcs traditionnels… Le “guide” de Christophe et Jacques Mercier met en lumière l'incroyable énergie que les Bruxellois déploient pour investir les espaces verts. Commune par commune, les auteurs nous emmènent en images à la découverte de 50 projets à la f