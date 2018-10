Découverte - HSBC : Les Gangsters de la finance - 13/10/2018

Sophie reçoit Jérome Fritel, co- réalisateur du documentaire “Les Gangsters de la finance”. Les journalistes Jérôme Fritel et Marc Roche, qui avaient déjà épinglé la banque américaine Goldman Sachs, récidivent en livrant un réquisitoire implacable sur sa rivale britannique. Un mastodonte de 300.000 salariés, gérant 3.000 milliards de dollars d'actifs, qui constituerait la cinquième puissance mondiale si elle était un pays! Un documentaire remarquable de Jérôme Fritel et Marc Roche sur la banque britannique, qui a été au coeur des plus gros scandales financiers de ces dernières années. Découv