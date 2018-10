Découverte - Leçons de sagesse prodiguées par les oiseaux - 07/10/2018

Sophie reçoit Philippe J. Dubois, ornithologue et auteur de “”Petite philosophie des oiseaux”. Réapprenons à observer ce qui nous entoure, à écouter les leçons de sagesse prodiguées par la nature. Et quoi de mieux pour cela que d'arrêter un moment le tempo infernal de nos vies et d’entendre ce qu’ont à nous dire les oiseaux ? Ces 22 petites leçons de vie, courtes et simples, nous invitent à retrouver l’être naturel qui dort en nous. Découverte avec notre invité! (R)