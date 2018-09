Découverte - Le LOL PROJECT : le rire s'installe à l'hôpital - 30/09/2018

Sophie reçoit David Ken, photographe et créateur du LOL PROJECT. Sur une idée originale de David Ken (le photographe) et de William Lafarge (directeur de Création de l’Agence Pueblo), le LOL PROJECT est né en septembre 2009, avec la volonté de réaliser des portraits de fous rires d’anonymes. Le but initial du LOL PROJECT est tout simplement de faire du bien grâce aux, bienfaits du rire, en organisant un maximum de journées LOL PROJECT dans les hôpitaux, et en offrant l’expérience magique du « lâcher-prise » par le rire. (R)