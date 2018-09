Découverte - Dior et ses décorateurs - 23/09/2018

Sophie reçoit Maureen Footer, auteure du livre “Dior et ses décorateurs”. Figure incontournable du monde de la mode et inventeur du New look, Christian Dior a su donner aux silhouettes féminines une élégance nouvelle dans le Paris morose de l'après-guerre. Deux décorateurs rayonnent autour du couturier : Georges Geffroy et Victor Grandpierre. Le premier a préparé l'entrée du styliste dans le monde de la haute couture, tandis que le second a imaginé les couleurs et le vocabulaire de la marque Dior. Une invitation à découvrir la sphère intime de Dior à travers le regard de ses décorateurs.