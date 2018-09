Sophie reçoit Bastien Drut, stratégiste, économiste et auteur du livre “Mercato : L’économie du football au XXIe siècle”. Le monde du football a été secoué par les transferts de joueurs à plus de 100 millions d’euros en 2017 et 2018 (Neymar, Mbappé, Dembélé, Coutinho) et de nombreux observateurs ont évoqué une « bulle » qui serait prête à éclater. Qu’en est-il? Explications avec notre invité.