Découverte - "Dis moi comment tu fais ? Je te dirai qui tu es - 09/09/2018

Sophie reçoit Simone Scoatarin pour son livre “Dis-moi comment tu fais? Toilettes : histoire(s) et sociologie”. Faisant fi de la censure liée à la façon d’assouvir nos fonctions les plus intimes, osons découvrir que faire « ça », activité humaine basique et quotidienne, présente des variantes insoupçonnées. Dans ce but, les voyages de l’auteure nous porteront aux quatre coins du monde, où fleuriront ses aventures en la matière. Bon nombre d’autres sources nourriront aussi le sujet, pour assouvir notre soif de connaissance et pour notre plus grand plaisir : documents historiques savoureux, e