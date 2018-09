Sophie reçoit Olivier Rogeau, journaliste au Vif/L’Express, auteur de l’enquête « On ira tous à Compostelle, dans les pas d’une nouvelle quête de spiritualité ». Pourquoi le chemin de Saint-Jacques suscite-t-il un tel engouement ? Et qui sont les pèlerins d’aujourd’hui ? Récit des rencontres étonnantes faites sur le GR 65, le sentier de grande randonnée le plus fréquenté des voies jacquaires françaises.