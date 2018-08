Découverte - 26/08/2018

François reçoit Guido Daniels, guide de C-Mine et de l’exposition « The World Of Tim Burton » à Genk. Après New York, Paris, Tokyo, São Paulo et Prague, l’expo itinérante dédiée au “Monde” de Tim Burton vient d'ouvrir ses portes à Genk. Du 15 août au 28 novembre, les visiteurs pourront (re)découvrir le travail du réalisateur américain dans le centre de conférence C-Mine de la ville limbourgeoise. L'exposition "The World of Tim Burton", inaugurée en 2014, présente des dessins, peintures, photographies, marionnettes, maquettes, films et installations sculpturales. Les personnages et mondes ima