Découverte - 19/08/2018

Nicolas reçoit Chloé Overlau, directrice de l’ASBL Singa. SINGA est une asbl qui a pour objectif de surmonter le principal obstacle que rencontrent les personnes primo-arrivantes (demandeurs d’asiles et personnes réfugiées) lors de leur arrivée en Belgique, à savoir le manque de contacts avec la société d’accueil, et l’inexistence de tissu social qui s’en suit. SINGA crée des espaces et des opportunités où membres de la société d’accueil et primo-arrivants peuvent se rencontrer, faire naître et développer des projets communs, et échanger leurs savoir-faire. SINGA valorise les potentiels de t