Découverte - Women 4 WAPA - 22/07/2018

Cédric reçoit Solveig Vinamont, co-fondatrice de WAPA. WAPA - War-Affected People's Association - a pour mission de récolter des fonds afin de soutenir des petites associations locales qui luttent pour la réinsertion des victimes de guerre (ex-enfants soldats, veuves de guerre, orphelins, déplacés internes,…) dans des pays post-conflit à travers le monde et de renforcer ainsi les capacités locales. De plus, WAPA mène conjointement des campagnes afin de sensibiliser le public à la problématique des enfants soldats et à l'importance de leur réinsertion.