Découverte - C'est du bon, c'est du belge : les Lempereur au sommet de leur art - 10/06/2018

Sophie reçoit Olivier Lempereur. Ils sont artistes, artisans, architectes ou designers... et leurs savoir-faire font désormais mouche au-delà des frontières ! Démonstration ce dimanche avec un duo d'architectes/décorateurs bruxellois Helène et Olivier Lempereur. Les plus grands noms et de prestigieux clients (Hermé...) font désormais appel à leur talent. Découverte de leur univers, approche du métier et leur passion pour le beau et l'esthétique dès 08h15.