Découverte - Un Golden boy à la recherche du bonheur - 27/05/2018

Sophie reçoit Jonathan Lehman, auteur de « journal intime d’un touriste du bonheur ». Golden boy à Wall Street, amateur de fêtes et de drogues…, Jonathan plaque tout du jour au lendemain pour partir à la recherche du bonheur. Pendant 3 ans, il va à la rencontre de penseurs et de maîtres spirituels à travers le monde, apprend la méditation, découvre le chamanisme. Et cherche des réponses à son mal- être dans les sagesses ancestrales ; mais aussi les sciences, comme la neurologie, la psychologie positive et cognitive. (R)