Découverte - Jardiner sans un radis - 06/05/2018

Sophie reçoit Isabelle Masson-Loodts, pour son livre « Un jardin ça ne coute presque rien ». Journaliste indépendante, spécialisée en environnement, nature et éco-consommation (RTBF, Le Vif, Imagine, Nest, ...), Isabelle Masson-Loodts oscille depuis toujours entre ces deux plaisirs : celui d’écrire et celui de cultiver la beauté du monde. Au travers de 5 jardins inspirants, ce livre démontre que jardiner est à portée de toutes les mains et de toutes les bourses ! À la campagne ou en ville, en duo, en famille ou en groupe, dans une friche, sur les murs ou sur un toit, il ne faut pas plus d’u