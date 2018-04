Découverte - "Changer de vie en 100 jours" - 22/04/2018

Sophie reçoit Macé Lilou, auteure du livre "Changer de vie en 100 jours". Que se passerait-il si vous donniez et attiriez le meilleur de vous-même pendant 100 jours en trouvant un nouveau job, en vous remettant en forme, en gagnant en assurance, en estime soi, en énergie, en bonne humeur....? Dans ce cahier pratique vous trouverez les pratiques et techniques pour transformer votre vie et la vivre pleinement. On dit que la répétition permet de créer de nouvelles habitudes : alors foncez, lancez-vous dès maintenant dans le défi des 100 jours et découvrez votre véritable potentiel. (R)