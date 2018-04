Découverte - Théâtre national : Black Clouds - 15/04/2018

François reçoit Vladimir Steys et Fatou Hane, respectivement assistant metteur en scène et comédien dans la pièce de théâtre « Black Clouds ». Cette pièce raconte la supercherie orchestrée par les pirates du web ivoirien, les « brouteurs », ces escrocs en ligne qui entretiennent des relations amoureuses virtuelles avec des occidentaux ou qui sévissent depuis le continent africain pour extorquer de l’argent dans le monde entier. Internet devient alors le lieu de croisement des détresses et le carrefour des manipulations. Le spectacle traite aussi du tourisme sexuel, cette recolonisation des c