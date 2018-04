Découverte - Théâtre : "Jardin Passion" - 08/04/2018

François reçoit Sébastien Hebrant directeur du théâtre « Jardin Passion » à Namur. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, le théâtre Jardin Passion se veut un espace de diffusion théâtral et musical ouvert aux artistes émergents qui n’ont pas encore eu la chance d’être associés à des lieux institutionnels. Connu auprès du public pour son ambiance conviviale et décontractée, il est devenu, depuis 1995, un lieu de diffusion autonome, jusqu’à une première subvention en 2015.