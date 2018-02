Découverte - De l'art de la quiétude - 25/02/2018

Sophie reçoit Véronique Aiache, auteure du livre « l’art de la quiétude ». Le chat fascine depuis la nuit des temps. Élevé au rang de Dieu protecteur par les Egyptiens, professeur de méditation chez les disciples de Bouddha, il conserve encore aujourd’hui sa liberté instinctive et sa sagesse immémoriale. Et si nous cessions de considérer les chats comme des animaux de compagnie et commencions à nous nourrir de leur spiritualité féline ?