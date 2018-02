Sophie reçoit Pascal Mannaerts pour son livre « Parchemins d’ailleurs ». Le jeune photographe de 35 ans sillonne les routes du monde depuis plus de 15ans déjà. De l’Inde au Kirghizstan, en passant par l’Iran, le Pérou ou la Mongolie, ses nombreux voyages l’ont mené sur tous les continents et dans plus de 25 pays.