Découverte (part 2) - 25/08/2018

François reçoit Jamal Youssfi, directeur artistique du Festival Théâtres Nomades. La 12ème édition du Festival Théâtres Nomades se déroulera du 23 au 26 aout 2018 dans le Parc de Bruxelles. Pendant quatre jours, des artistes venus des quatre coins du pays et de l’étranger vous feront découvrir leur création : des arts de la rue, du théâtre, du cirque, des contes, de la musique et bien d’autres ! La programmation de cette édition saura ravir les petits et grands curieux que vous êtes, avec plus de 35 spectacles à ciel ouvert ou sous chapiteau. Un grand souk associatif vous accueillera égaleme