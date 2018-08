François reçoit Dylan Klass, un des fondateurs de Narrative Nation, une société de création et de production audiovisuelle. Après le succès de leur websérie « Typique » et de la saison 1 de « Lucas etc. », Ils entament à présent le tournage de la saison deux. L’occasion de se pencher sur cette nouvelle saison qui sera diffusée sur OUFTIVI et revenir sur leurs différentes productions.