Découverte (part 2) - Alvar Aalto : génie du design nordique - 16/06/2018

Sophie reçoit Stéphanie Quantin-Biancalani, commissaire de l’exposition « Alvar Aalto. Architecte et designer. » La Cité de l’architecture présente une large rétrospective du Vitra Design Museum et du Musée Alvar Aalto, Finlande. Elle rassemble une sélection exceptionnelle de ses principales réalisations architecturales et de ses pièces de design devenues iconiques. Trente ans après la dernière grande rétrospective française, cette exposition réalisée en partenariat avec la Fondation Alvar Aalto retrace, à travers près de 150 œuvres (maquettes, dessins, photographies historiques et contempo