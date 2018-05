Nicolas Buytaers reçoit Cédric Henet, Maude Lebon et Zoé Devaux, cofondateurs de Make Your Own Choice. MYOC, c'est une plateforme, non partisane et indépendante, qui permet de prendre connaissance des programmes politiques et de les comparer, afin que chaque électeur puisse aller voter en âme et conscience aux prochaines élections communales.