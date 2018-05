Découverte (part 2) - Festival de Cannes: bilan de l'édition 2018 - 19/05/2018

Sophie reçoit Hugues Dayez en direct du Festival de Cannes ! Alors que la presse internationale parle d'une édition 2018 en demi-teinte, quels sont les blockbusters et les films d'auteurs qui ont retenu l'attention ? Focus également sur "l'après Weinstein": les femmes ont-elles pu faire entendre leur voix ? Peut-on parler d'un festival politique et engagé ? Hugues Dayez prend la température du festival et soumet ses premiers pronostiques !