Découverte (part 2) - Pasteur : le visionnaire - 10/02/2018

Sophie reçoit Maxime Schwartz, auteur du livre « Pasteur le visionnaire ». Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur a été le père des plus importantes révolutions scientifiques du XIXe siècle : de ses recherches naîtront la vaccination contre la rage et la pasteurisation. Mais qui est vraiment Louis Pasteur ? Quel a été son parcours ? Comment ses travaux ont-ils été accueillis par ses contemporains ? Véritable voyage dans la vie et l'oeuvre de l'homme, ce catalogue richement illustré de documents d'archives renouvelle notre vision du grand savant