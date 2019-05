Découverte (part 1) - 30/05/2019

Cédric reçoit Mélanie Strauss, coordinatrice du Festival Sortilèges, Rue et Vous ! LE rendez-vous incontournable du jeudi de l’Ascension pour des milliers de personnes. Festival pluridisciplinaire et gratuit, Sortilèges est une véritable vitrine des dernières créations en Art de la Rue et propose une programmation diversifiée et innovante. Trente compagnies, venues des quatre coins de la Belgique et de l’Hexagone, présentent pas moins de cinquante représentations : théâtre, musique, danse, cirque…

Si la plupart d’entre elles sont expérimentées, les jeunes troupes sont également à l’honneur