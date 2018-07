Découverte (part 1) - Coup d'oeil sur l'exposition "Resist!" - 07/07/2018

François reçoit Christel Tsilibaris, la coordinatrice de l’exposition « Resist! » à Bozar.

L’exposition présente quelques-unes des images les plus emblématiques des mouvements qui ont secoué le monde dans les années 60 et influencé l’histoire contemporaine. Ce projet donne le ton du Summer of Photography 2018, qui a pour thème la révolte, et marque le cinquantième anniversaire des manifestations étudiantes qui ont éclaté à Paris en mai 68.