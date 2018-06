Découverte (part 1) - "Guernica" : génèse d'un chef d'oeuvre du XXe siècle - 30/06/2018

Sophie reçoit Géraldine Mercier, commissaire du musée national Picasso-Paris pour l’exposition « Guernica », tableau exceptionnel de Pablo Picasso qui compte parmi les plus connus au monde. Peinte en 1937, cette œuvre au format monumental est à la fois une synthèse des recherches plastiques menées par Picasso depuis plus de quarante années, et une icône populaire. Exposée, reproduite partout dans le monde, elle fut à la fois un symbole anti-franquiste, anti-fasciste et pacifiste. C’est aussi une œuvre abondamment citée, commentée, reprise, théorisée par les historiens de l’art et les artiste