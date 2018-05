Découverte (part 1) - What The Fun, un tremplin pour les humoristes amateurs - 21/05/2018

Nicolas Buytaers reçoit Raphaël Schröder, un des fondateurs de What the Fun. C’est en automne 2015 que Raphaël et Rudy s’installent à Bruxelles. Humoristes et improvisateurs de passion, ils s'intéressent au Stand Up Comedy à l’américaine. Face au manque de possibilités pour les humoristes amateurs de jouer sur scène dans la capitale du pays, ils décident alors de monter leur propre projet: le What The Fun !