Découverte (part 1) - Hauts fourneaux : autre avenir ? - 31/03/2018

Cedric reçoit Noémie Drouguet, auteure du livre « Vive les hauts-fourneaux ». Marcinelle, Ougrée, Clabecq. Trois hauts-lieux de production de fonte et d’acier, dominés par la figure emblématique des hauts-fourneaux. À l’arrêt depuis plusieurs années, devenus des friches, ils sont appelés à disparaître prochainement. Avant qu’ArcelorMittal et Duferco ne rasent ces vestiges, les questions de régénération des sites et de préservation du patrimoine sont à étudier conjointement. Fermées, grillagées et laissées à l’abandon, ces forêts industrielles doivent s’ouvrir à ceux qui ont des propositions