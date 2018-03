Découverte (part 1) - NEXT : la web série sur l'état du monde - 10/03/2018

Sophie reçoit Clément Monfort, créateur de la websérie « Next ». « Next » est une nouvelle web-série documentaire traitant de notre avenir proche sur cette planète : anéantissements biologiques des écosystèmes, migrations de population pour des raisons climatiques, risques de pénuries de pétrole, autrement dit une série sur les risques d’effondrement de notre civilisation. Pas très réjouissant ? Et pourtant, sans savoir, pas de changement !