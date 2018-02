Découverte (part 1) - Métaux rares, une nouvelle géopolitique mondiale - 24/02/2018

Sophie reçoit Guillaume Pitron, auteur du livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s’émanciper des énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au développement des énergies renouvelables et à la construction des appareils numériques, ont des couts environnementaux, économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières fossiles.