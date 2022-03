Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Quelle situation pour les journalistes russes qui refusent de suivre la ligne du Kremlin ? Et quelles conditions de travail pour les centaines de reporters aujourd'hui déployés en Ukraine ? On en parle avec Françoise Wallemacq, rentrée hier d'Ukraine et Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ).



17H24 EN ÉPINGLE avec Hélène Maquet - Quel est le rôle/la situation des influenceurs et des influenceuses en Ukraine et en Russie dans cette guerre ?



17H30 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Faut-il s'inquiéter du retour du covid en Chine ?



17h36 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - La cérémonie non genrée des Ensor a eu lieu ce week-end à Ostende



17h46 L'INVITÉE - Safia Kessas pour son podcast "Au nom de Safia" à la recherche de sa propre histoire familiale pour contrer la transmission des silences et faire éclore la vérité, parfois contre les versions officielles de l'Histoire.



18H23 LE DÉBAT - Les mesures Energie du gouvernement seront-elles efficaces ? Avec Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon et Malik Ben Achour, député fédéral PS



18H42 TOUT UN MONDE avec Simon Rico - La guerre en Ukraine peut-elle remettre le feu aux poudres dans les Balkans ?



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN « Semaine du livre » avec Hugues Dayez - Georges Simenon et le cinéma



