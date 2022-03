Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Flambée de l'énergie : comment soulager les ménages belges ?



17H24 L'ACTU DU JOUR - Comment l'Église orthodoxe russe légitime-t-elle l'invasion ? On en parle avec Christophe D'Aloisio, professeur invité à l'UCLouvain, directeur de l'Institut de théologie orthodoxe de Bruxelles



17h36 L'INVITÉ - Le réalisateur Cédric Klapisch pour son nouveau film « En corps »



17h50 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Rencontre avec Ouissem Belgacem, seul joueur de foot pro à avoir fait son coming out dans son livre « Adieu ma honte »



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Comment scolariser les enfants réfugiés ukrainiens ? Avec Caroline Désir (PS), ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles et Pascale Stas, directrice de l'école primaire Van Helmont à Jette



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - La stratégie de Joe Biden pendant la crise ukrainienne



18h48 CHANSON GNARLS BARKLEY - CRAZY



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN « Semaine du livre » avec Nicole Debarre - Le nouveau roman « Raconter la nuit » de François Emmanuel (Ed. du Seuil)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE