Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H14 L'ACTU DU JOUR - Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent en ce moment à Versailles. Est-ce l'heure du sursaut européen ? On en parle avec Julien Pomarède, chercheur en sciences politiques à l'ULB et à Oxford et Benoit Frydman, philosophe du droit à l'ULB.



17H24 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Accueil des réfugiés : pourquoi les autorités sont débordées ?



17h37 L'INVITÉ - Le journaliste engagé Aymeric Caron pour son roman « Nous mourrons de nous être tant haïs » (Robert Laffont)



17h52 LE POINT DE VUE de Patrice Goldberg - L'impact de la pandémie sur le développement du cerveau des bébés



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Le grand défi de l'accueil des réfugiés ukrainiens Avec Vincent de Wolf (MR), bourgmestre d'Etterbeek et Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés



18H42 TOUT UN MONDE avec Mathieu Van Winckel, en direct de Pologne, qui a rencontré une représentante du théâtre national ukrainien



18h48 CHANSON GAETAN STREEL - INSAISISSABLE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - Le nouveau roman de Joël Dicker « L'affaire Alaska Sanders » (ed. Rosie&Wolfe)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE