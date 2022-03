Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H14 L'ACTU DU JOUR - Les sanctions occidentales vont-elles totalement asphyxier l'économie russe ? On en parle avec Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC banque



17H24 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La flambée des prix de l'énergie, jackpot pour l'État ?



17h32 LE POINT DE VUE de Marie Van Cutsem - Kiev versus Kyiv, quand les mots sont politiques



17H38 EN ÉPINGLE avec Hélène Maquet - Une vieille épave de bateau dans l'Océan Antarctique refait surface après 106 ans



17h48 L'INVITÉ - Hazis Vardar pour l'exposition "The World of Banksy"



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Guerre en Ukraine : faut-il craindre une crise alimentaire majeure ? Avec Monica Schuster, chargée des politiques alimentation et agriculture au WWF et Peter Jaeken, secrétaire général de BELFertil



18H42 TOUT UN MONDE avec Eddy Caekelberghs qui s'est entretenu avec la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili et une ancienne présidente de la Lettonie, Vaira Vike-Freiberga



18h48 CHANSON MARK RONSON/AMY WINEHOUSE - VALERIE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Camille De Rijck - Le livre « L'Art en Sida » de Thibault Boulvain



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE