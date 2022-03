Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Douzième jour de guerre en Ukraine. Malgré la résistance ukrainienne, l'armée russe progresse sur tous les fronts. On commente les derniers éléments avec Nicolas Gosset, chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'IRSD.



17H22 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Ukraine : la photo émouvante de quatre jeunes volontaires en route pour le front



17H28 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Fermer nos réacteurs nucléaires revient-il à financer le régime de Poutine ?



17h35 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - Le boycott des sportifs russes s'est imposé dans quasi toutes les disciplines



17h46 L'INVITÉ - Le réalisateur bruxellois Nabil Ben Yadir pour son film « Animals », inspiré d'un fait réel belge, le meurtre d'Ihsane Jarfi.



18H23 LE GRAND ENTRETIEN avec Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo : les Verts changent de cap sur le nucléaire



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - Qui peut influencer Poutine ?



18h48 CHANSON CHARLIE WINSTON - LIKE A HOBO



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Lucile Poulain - Le roman « Adèle » de Dominique Van Cotthem (Ed. Genèse)



