Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Réfugiés : pourquoi le sort des Ukrainiens nous touche tant ? On en parle avec Marco Martiniello, sociologue et directeur de recherches FNRS au CEDEM, le Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations

à l'Université de Liège.



17H22 LA QUESTION DU JOUR de Martin Bilterijs - Conflit Russie-Ukraine : pourquoi et comment s'attaquer aux biens des oligarques russes ?



17h32 L'ACTU DU JOUR de Marc Sirlereau - Macron : le président toujours pas candidat



17H38 LE POINT DE VUE de Michel Francard - Les anglicismes, un péril grave pour la langue française ?



17h45 L'INVITÉE - Pascale De Coster pour l'ouvrage "Le TDA/H chez l'Adulte. Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attention" (éd. Mardaga)



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Quelles avancées militaires en Ukraine ? La menace nucléaire des Russes est-elle réelle ? Comment l'OTAN peut y répondre ? Avec Julien Pomarède, chercheur au REPI (Recherche et Etudes en Politique Internationale de Science-Po) et à l'ULB, auteur de « La Fabrique de l'OTAN » paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles et Estelle Hoorickx, chercheuse à l'Institut royal supérieur de défense et auteure de l'ouvrage "La Belgique, l'OTAN et la guerre froide" (Ed. Racine)



18H42 TOUT UN MONDE avec Henry De Laguérie - Espagne : la droite (dans l'opposition) vit une crise historique



18h48 CHANSON STING - RUSSIANS



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicole Debarre - L'opéra « Rigoletto » de Verdi à l'opéra de Liège



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX