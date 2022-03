Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - L'Europe se construit-elle par les crises ? On en parle avec Philippe Lamberts, co-président du groupe des Verts au Parlement européen.



17h22 LE POINT DE VUE de Pierre Marlet - Invasion de l'Ukraine : pourquoi n'a-t-on pas écouté les Américains ?



17H30 LA QUESTION DU JOUR de Martin Bilterijs - Guerre entre la Russie et l'Ukraine : quelles conséquences sur le monde agricole ?



17H37 L'ÉPINGLE de Sophie Léonard - Une réserve de plus d'un million d'échantillons de semences stockées sur l'archipel du Svalbard en Norvège



17h45 L'INVITÉE - L'humoriste Fanny Ruwet en tournée pour son spectacle "Bon anniversaire Jean"



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - La réforme des numéros Inami en question Avec Yazdan Nazimi, étudiant en médecine, responsable INAMI au sein de l'AGL Woluwe et porte-parole du collectif "C'est la faute au quota" et Christophe Barbut, président du Collège de médecine générale



18H42 TOUT UN MONDE avec Vanessa Descouraux pour France Inter - Entre la guerre et la fuite à Kiev



18h48 CHANSON DIANA ROSS - UPSIDE DOWN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicolas Buytaers - La sortie en DVD du dernier James Bond incarné par Daniel Craig « Mourir peut attendre »



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

