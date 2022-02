Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Sanctions économiques : combien de temps la Russie peut-elle tenir ? On en parle avec Xavier Dupret, économiste à la Fondation Jacquemotte.



17H22 LA QUESTION DU JOUR de Martin Bilterijs - Que signifie la mise en alerte de la « force de dissuasion nucléaire russe » ?



17H31 L'ÉPINGLE de Sophie Léonard - La guerre en Ukraine et les réseaux sociaux



17h36 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - L'histoire étonnante du maire de Kiev, Vitali Klischko, ancien boxeur



17h47 L'INVITÉE - Françoise Tagnon, agricultrice à Serinchamps, pour le Festival "à travers champs", le festival du film sur la ruralité



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - L'accueil des réfugiés ukrainiens : la politique européenne de l'asile va-t-elle évoluer ? Avec Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration et Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - Trump et la crise ukrainienne



18h48 CHANSON MADCON - BEGGIN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Sophie Léonard - Le premier album « Loom » de la cheffe d'orchestre Uèle Lamore



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX