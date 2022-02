Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - « Suisse Secrets » : le Crédit Suisse a hébergé pendant plusieurs décennies des dizaines de milliards d'euros de fonds d'origine criminelle ou illicite selon une enquête internationale réalisée par plusieurs médias. On en parle avec Joël Matriche, journaliste au Soir qui a travaillé sur le dossier.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Qui meurt encore du covid aujourd'hui ?



17H31 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Qui est derrière le mouvement conspirationniste QAnon ?



17h36 LE POINT DE VUE de Marie Vancutsem - Code pénal sexuel : nouveaux termes, nouvelle vision



17h46 L'INVITÉ - Francis Van de Woestyne, journaliste, ancien rédacteur en chef de la Libre pour le recueil « Etats d'âme » (ED. Impressions nouvelles), de grands entretiens avec des personnalités politiques, des penseurs, des artistes, des scientifiques.



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Paie-t-on trop d'impôts ? Avec Georges-Louis Bouchez, président du MR et Thomas Dermine (PS), secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique



18H42 TOUT UN MONDE - Interview d'Alexandra Goujon, politiste, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et auteure de "L'Ukraine : de l'indépendance à la guerre" (ED. Cavalier bleu)



18h48 CHANSON GABRIELS - BLOODLINE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Nicole Debarre - Le nouveau roman de l'auteur islandais Jon Kalman Stefansson « Ton absence n'est que ténèbres » (Ed. Grasset)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE