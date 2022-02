Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Près de 24h après l'annonce de Vladimir Poutine de reconnaître les deux républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Hélène Maquet fera le point sur la situation. On en parle avec Nicolas Gosset, chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'IRSD.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Peut-on se passer du gaz russe ?



17H31 L'ACTU DU JOUR avec Hélène Maquet - Le narratif du discours de Vladimir Poutine



17h36 LE POINT DE VUE de Pierre Marlet - Se dirige-t-on vers un accord comme celui qui a été conclu à Munich en 1938 ?



17h46 L'INVITÉ - Christophe Hardiquest, chef doublement étoilé du restaurant Bon-Bon, a décidé de fermer sa table bruxelloise



18H00 LE JOURNAL



18H23 LE DÉBAT - Le piétonnier a-t-il tué le centre-ville ? Avec Philippe Close (PS), bourgmestre de la ville de Bruxelles et David Leisterh, président du MR bruxellois



18H42 TOUT UN MONDE avec Rémi Brancato de France Inter - À Madagascar, les conséquences de deux ans de famine



18h48 CHANSON APRILE - KEEP US FROM HEAVEN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlain pour le film « Un autre monde »



19H00 LE JOURNAL

Animateur Julie MORELLE