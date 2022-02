Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Comment sortir de la pénurie de généralistes ? On en parle avec Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La fermeture des centrales nucléaires va-t-elle faire flamber les prix de l'électricité ?



17h30 L'INVITÉE - Belgique : démocratie défaillante ? On en parle avec la présidente de la Ligue des droits humains Olivia Venet.



17H35 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - "Truth", le nouveau réseau social de Donald Trump



17h49 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - Fin de la trêve olympique



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Le télétravail va-t-il bouleverser le monde de l'entreprise ? Avec Michel Sylin, psychologue du travail et des organisations à l'ULB et Olivier Willocx, CEO de BECI



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - La guerre des informations et des scénarios autour de l'Ukraine



18h48 CHANSON JACK JOHNSON - UPSIDE DOWN



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - L'Exposition FAST (Femmes Arts Sciences Technologies) à l'ULB



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

