Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Combien les tests PCR ont-ils coûté à la Belgique depuis le début de la crise ?



17H20 L'ACTU DU JOUR - L'Europe va jeter 55 millions de doses de vaccins périmées. On en parle avec Mireille Buydens, avocate et professeure à l'ULB et à l'ULiège.



17H31 LES INVITÉS - Mathieu Swine et sa fille Romane pour l'ouvrage "Et si vous larguiez les amarres ? Le nomadisme en famille testé et approuvé"(éd. Kennes)



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Neuralink : des singes maltraités en laboratoire ?



17h49 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - Platon était-il communiste ?



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H23 LE DÉBAT - Faut-il supprimer l'avantage fiscal sur les secondes résidences ? Avec Sabrina Scarna, avocate fiscaliste au cabinet Tetra Law et Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo



18H42 TOUT UN MONDE avec Marie Pierre Verot - Maison de retraite : le modèle danois pourrait-il nous inspirer ?



18h48 CHANSON GAETAN STREEL - INSAISISSABLE



18H50 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - Le duo Juicy et leur album « Mobile » qui sortira en mars



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet